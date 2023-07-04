17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası yarı finalinde Bulgaristan'ı 3-0 yenerek finale çıktı. Milliler, yarın Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak.
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın yarı finalinde karşılaştığı Bulgaristan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, yarı finalde Bulgaristan ile karşılaştı.
Rakibini 25-11, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, finale yükseldi.
Milliler, yarın Yunanistan- Sırbistan karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak.
Karşılaşma, Sırbistan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.