17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda finale yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası yarı finalinde Bulgaristan'ı 3-0 yenerek finale çıktı. Milliler, yarın Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak.