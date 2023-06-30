17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek

Voleybolda 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek. Milliler, B Grubu'nda Yunanistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.