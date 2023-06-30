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17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek

Spor Haberleri

Voleybolda 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek. Milliler, B Grubu'nda Yunanistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Voleybolda 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda milliler, B Grubu'nda Yunanistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın maç programı şöyle:

Yarın:

21.00 Türkiye-Kuzey Makedonya

2 Temmuz Pazar:

21.00 Karadağ-Türkiye

3 Temmuz Pazartesi:

21.00 Yunanistan-Türkiye

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Yunanistan Makedonya Karadağ Spor Haberler

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