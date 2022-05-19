17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Sırbistan maçı hazırlıkları tamamlandı - Haberler

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17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Sırbistan maçı hazırlıkları tamamlandı

AA - Süha Gür - Spor
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17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Sırbistan maçı hazırlıkları tamamlandı

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak Türkiye, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak Türkiye, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İsrail'in ev sahipliği yaptığı şampiyonada ikinci maçını Tel Aviv'de Haberfeld Stadı'nda gerçekleştirecek.

Müsabaka saat 14.30'da başlayacak ve karşılaşma TRTSPOR'dan naklen yayımlanacak.

Milliler, gruptaki ilk maçında İspanya'ya 2-0 yenilmişti.

AA / Süha Gür - Spor

Sırbistan, Türkiye, Futbol, UEFA, Spor, Haberler

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