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17 Yaş Altı Flöre Federasyon Kupası Sonuçlandı

17 Yaş Altı Flöre Federasyon Kupası Sonuçlandı
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Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Flöre Federasyon Kupası tamamlandı. 124 sporcunun katıldığı organizasyonda bireysel ve takım müsabakaları yapıldı. Arda Barış Demircan ve Elvin Gülışık altın madalya kazandı.

Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Flöre Federasyon Kupası tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde iki gün süren mücadeleye 9 ilden 124 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde yıldız kadın ve erkekler bireysel, ikinci gününde ise takım müsabakaları yapıldı.

Yıldız erkek flörede Arda Barış Demircan, yıldız kadın flörede Elvin Gülışık altın madalya kazandı. Yıldız flöre erkek takımda Altınyurt, yıldız flöre kadın takımda ise Marmara Eskrim birincilik kupasının sahibi oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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