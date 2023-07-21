17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Estonya'yı 3-0 Yendi

17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçında Estonya'yı 3-0 yendi. Rakibini 20-25, 23-25 ve 15-25'lik setlerle mağlup eden milli takım, üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Bir sonraki maçlarını 23 Temmuz Pazar günü Belçika ile oynayacaklar.