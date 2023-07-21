17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Estonya'yı 3-0 Yendi
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17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçında Estonya'yı 3-0 yendi. Rakibini 20-25, 23-25 ve 15-25'lik setlerle mağlup eden milli takım, üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Bir sonraki maçlarını 23 Temmuz Pazar günü Belçika ile oynayacaklar.
17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçında Estonya'yı 3-0 yendi.
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, 1. Grup'taki üçüncü maçında Estonya'yla karşılaştı.
Rakibini 20-25, 23-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 yenen Türkiye, üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçında 23 Temmuz Pazar günü Belçika'yla karşılaşacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor