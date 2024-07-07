17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası üçüncülük maçında 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar; Mete Paçacı, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara ve Ahmet Aldin Türkoğlu beşiyle başladı. Mücadeleyi 101-78'lik skorla kazanan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Ay-yıldızlılarda 27 sayı üreten Derin Can Üstün oldu. Yeni Zelanda'da ise Oscar Goodman 25 sayı ile oynadı.

Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri salonda takip etti.