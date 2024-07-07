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17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Yeni Zelanda'yı 101-78'lik skorla mağlup ederek üçüncü oldu. Derin Can Üstün 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası üçüncülük maçında Yeni Zelanda'yı 101-78'lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası üçüncülük maçında 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar; Mete Paçacı, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara ve Ahmet Aldin Türkoğlu beşiyle başladı. Mücadeleyi 101-78'lik skorla kazanan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Ay-yıldızlılarda 27 sayı üreten Derin Can Üstün oldu. Yeni Zelanda'da ise Oscar Goodman 25 sayı ile oynadı.

Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri salonda takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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