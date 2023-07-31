17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Milli Güreşçiler İyi Performans Sergiledi

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde milli güreşçiler, bir final, bir bronz madalya ve bir repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti. İkinci gün ise grekoromen stilde 45-51-60-71-92 kilogramda mücadele edilecek.

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gün mücadeleleri tamamlandı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde grekoromen stilde 48-55-65-80-110 kilogramda sporcular mücadele etti. Milli güreşçiler, organizasyonda bir final, bir bronz madalya, bir de repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

Cemal Yusuf Bakır, 110 kilogram yarı finalinde İranlı rakibi Amirhossein Morad Abdevali'yi 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Bakır, yarın final müsabakasında Hintli Ronak Ronak ile karşılaşacak. 55 kilogramda Halil Çınar, yarı finalde karşılaştığı Hintli Suraj Suraj'a mağlup olması nedeniyle bronz madalya müsabakasına çıkacak. 80 kilogramda Emir Tuğra Dayal, eleme turunda kaybettiği Japon rakibi Taizo Yoshida'nın finale yükselmesi sebebiyle repesaj müsabakasına çıkma şansı elde etti. Sporcumuz repesajda İsrailli rakibi Itzhak Shon Itzhak Nemsadze ile karşılaşacak.

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde, grekoromen stilde 45-51-60-71-92 kilogramda sporcular mücadele edecek.