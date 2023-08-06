17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası İstanbul'da Son Buldu

Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplamda 8 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, İstanbul'da sona erdi.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun son gününde serbest stil 92 kiloda Eyyüp Çetin, finalde Gürcü Sandro Kurashvili'ye 10-0 mağlup oldu ve gümüş madalya aldı. Serbest stil 45 kiloda Ebubekir Gür ise Kazak rakibi Nurmukhamed Turdaly'yi tuşla mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Grekoromen stil:

110 kilo Cemal Yusuf Bakır – Altın

71 kilo Alkan Akar - Bronz

Kadınlar:

46 kilo Hava Konca - Bronz

57 kilo Eylem Engin - Gümüş

65 kilo Duygu Gen - Gümüş

73 kilo Elmira Yasin – Bronz

Serbest Stil:

45 kilo Ebubekir Gür – Bronz

92 kilo Eyyüp Çetin - Gümüş