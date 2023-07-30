17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor
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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası yarın İstanbul'da başlıyor. Şampiyonaya 56 ülkeden yaklaşık 600 sporcu katılacak ve müsabakalar grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde gerçekleştirilecek.
17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası yarın grekoromen stil müsabakalarıyla İstanbul'da başlayacak.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenecek şampiyonaya 56 ülkeden yaklaşık 600 sporcu katılacak.
Organizasyonda müsabakalar grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:
Grekoromen
45 kilo: Mehmet Hanifi Sarp
48 kilo: Abdulsamet Uçar
51 kilo: Ömer Altaş
55 kilo: Halil Çınar
60 kilo: Kemal Şahbaz
65 kilo: İbrahim Hayri Aydemir
71 kilo: Alkan Akar
80 kilo: Emir Tuğra Dayal
92 kilo: Alihan Bereket
110 kilo: Cemal Yusuf Bakır
Kadınlar
40 kilo: Fatma Yılmaz
43 kilo: Yağmur Karabacak
46 kilo: Hava Konca
49 kilo: Nil Aktaş
53 kilo: Özlem Gürsoy
57 kilo: Eylem Engin
61 kilo: Beyza Nur Akkuş
65 kilo: Duygu Gen
69 kilo: Elif Şevval Kurt
73 kilo: Elmira Yasin
Serbest stil
45 kilo: Ebubekir Gür
48 kilo: Efe Ramazan Karataş
51 kilo: Kahraman Eski
55 kilo: Hacı Zade
60 kilo: Vahid Samed Yılmaz
65 kilo: Remzi Temur
71 kilo: Ferhat Yiğit
80 kilo: Hüseyin Deniz Kabaktaş
92 kilo: Eyyüp Çetin
110 kilo: Ruşen Arda Güler