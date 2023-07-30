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17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Spor Haberleri

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası yarın İstanbul'da başlıyor. Şampiyonaya 56 ülkeden yaklaşık 600 sporcu katılacak ve müsabakalar grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde gerçekleştirilecek.

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası yarın grekoromen stil müsabakalarıyla İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenecek şampiyonaya 56 ülkeden yaklaşık 600 sporcu katılacak.

Organizasyonda müsabakalar grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Grekoromen

45 kilo: Mehmet Hanifi Sarp

48 kilo: Abdulsamet Uçar

51 kilo: Ömer Altaş

55 kilo: Halil Çınar

60 kilo: Kemal Şahbaz

65 kilo: İbrahim Hayri Aydemir

71 kilo: Alkan Akar

80 kilo: Emir Tuğra Dayal

92 kilo: Alihan Bereket

110 kilo: Cemal Yusuf Bakır

Kadınlar

40 kilo: Fatma Yılmaz

43 kilo: Yağmur Karabacak

46 kilo: Hava Konca

49 kilo: Nil Aktaş

53 kilo: Özlem Gürsoy

57 kilo: Eylem Engin

61 kilo: Beyza Nur Akkuş

65 kilo: Duygu Gen

69 kilo: Elif Şevval Kurt

73 kilo: Elmira Yasin

Serbest stil

45 kilo: Ebubekir Gür

48 kilo: Efe Ramazan Karataş

51 kilo: Kahraman Eski

55 kilo: Hacı Zade

60 kilo: Vahid Samed Yılmaz

65 kilo: Remzi Temur

71 kilo: Ferhat Yiğit

80 kilo: Hüseyin Deniz Kabaktaş

92 kilo: Eyyüp Çetin

110 kilo: Ruşen Arda Güler

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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