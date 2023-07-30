17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası yarın İstanbul'da başlıyor. Şampiyonaya 56 ülkeden yaklaşık 600 sporcu katılacak ve müsabakalar grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde gerçekleştirilecek.