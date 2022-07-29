17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Sevim Akbaş, bronz madalya kazandı. İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Sevim Akbaş, bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda 53 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, Moğolistan'dan Khaliun Byambasuren'i 9-6 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda kadınlar kategorisi, yapılan final müsabakalarının ardından sona erdi. 17 Yaş Altı Kadın Milli Güreş Takımı, 3 bronz madalya alarak 81 puanla şampiyonayı 5. sırada tamamladı. Kadınlarda ilk 5 takım sıralaması şu şekilde: 1- Japonya 2 - Hindistan 3 - Ukrayna 4- ABD 5- Türkiye Spor AA / Muhammed Boztepe İtalya Spor Haberler

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