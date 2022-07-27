17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Özdemir, bronz madalya elde etti. İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Özdemir, bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 71 kiloda mindere çıkan İbrahim Özdemir, ABD'li Arvin Khosravy'yi 5-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Grekoromen Stil Milli Takımı, şampiyonayı 2 atın, 1 bronz madalya alarak 89 puanla 4. tamamladı. Alperen Berber 80 kiloda ve Cemal Yusuf Bakır 110 kiloda dünya şampiyonu olmuştu. Grekoromen stilde takım sıralaması şu şekilde: 1- İran 2- Azerbaycan 3- Gürcistan 4- Türkiye Spor AA / Muhammed Boztepe İbrahim Özdemir İtalya Spor Haberler

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