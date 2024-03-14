17 Yaş Altı Beyzbol Türkiye Şampiyonası Ankara'da Başladı
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Beyzbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı. Şampiyonaya 15 takım ve 210 sporcu katılıyor.
17 Yaş Altı Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun Yenimahalle Spor Kompleksi'nde organize ettiği şampiyonaya 15 takım, 210 sporcu katılıyor.
Şampiyonada mücadele eden takımlar şunlar:
Bursa Sportif Spor Kulübü, Safa Utku Kale Spor Kulübü, 2019 Gözde Spor Kulübü, Nizip Spor Lisesi Spor Kulübü, Kemer Sarp Spor Kulübü, İznik Belediye Spor Kulübü, Esenyurt Ayyıldızlar Spor Kulübü, ASSAD Spor Kulübü, Korgan Anadolu Spor Kulübü, Kızıltepe Spor Lisesi Spor Kulübü, Çarşamba Belediye, Kırıkkale Spor Lisesi Spor Kulübü, Kırıkkale GSİM Spor Kulübü, Beyazgül Spor Kulübü ve Eskişehir Spor Kulübü.