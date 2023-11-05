17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu
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Türkiye, 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda takım müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye, 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda takım müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Galati kentinde düzenlenen organizasyonda takım müsabakaları yapıldı.
Sırasıyla Bulgaristan, Moldova ve Romanya'yı 5-0 yenen milli takım, Balkan şampiyonu oldu.
Kaynak: AA / Spor