17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Yarın Başlıyor
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Arnavutluk'ta düzenlenecek olan 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak. Şampiyona bir hafta sürecek ve grekoromen, erkekler serbest stil ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Milli güreşçilerimiz de madalya mücadelesi verecek.
17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak.
Başkent Tiran'da düzenlenecek organizasyon bir hafta sürecek. Şampiyona grekoromen ve erkekler serbest stil ile kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Arnavutluk'ta madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar:
Grekoromen
45 kilo: Mehmet Hanifi Sarp
48 kilo: Abdulsamet Uçar
51 kilo: Ömer Altaş
55 kilo: Mazlum Çiftçi
60 kilo: Halil Çınar
65 kilo: Muhammet Emre Uğurlu
71 kilo: Salih Yusuf Yazıcı
80 kilo: Emir Tuğra Dayal
92 kilo: Emir Ömer Bozbağ
110 kilo: Cemal Yusuf Bakır
Erkekler serbest stil
45 kilo: Ebubekir Gür
48 kilo: Efe Ramazan Karataş
51 kilo: Kahraman Eski
55 kilo: Hacı Zade
60 kilo: Vahid Samed Yılmaz
65 kilo: Remzi Temur
71 kilo: Ferhat Yiğit
80 kilo: Hüseyin Deniz Kabaktaş
92 kilo: Eyyüp Çetin
110 kilo: Ruşen Arda Güler
Kadınlar
40 kilo: Fatma Yılmaz
43 kilo: Yağmur Karabacak
46 kilo: Songül Kavak
49 kilo: Nil Aktaş
53 kilo: Özlem Gürsoy
57 kilo: Aslı Köle
61 kilo: Eylem Engin
65 kilo: Duygu Gen
69 kilo: Elif Şevval Kurt
73 kilo: Elmira Yasin