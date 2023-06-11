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17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Yarın Başlıyor

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Yarın Başlıyor

Spor Haberleri

Arnavutluk'ta düzenlenecek olan 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak. Şampiyona bir hafta sürecek ve grekoromen, erkekler serbest stil ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Milli güreşçilerimiz de madalya mücadelesi verecek.

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak.

Başkent Tiran'da düzenlenecek organizasyon bir hafta sürecek. Şampiyona grekoromen ve erkekler serbest stil ile kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Arnavutluk'ta madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar:

Grekoromen

45 kilo: Mehmet Hanifi Sarp

48 kilo: Abdulsamet Uçar

51 kilo: Ömer Altaş

55 kilo: Mazlum Çiftçi

60 kilo: Halil Çınar

65 kilo: Muhammet Emre Uğurlu

71 kilo: Salih Yusuf Yazıcı

80 kilo: Emir Tuğra Dayal

92 kilo: Emir Ömer Bozbağ

110 kilo: Cemal Yusuf Bakır

Erkekler serbest stil

45 kilo: Ebubekir Gür

48 kilo: Efe Ramazan Karataş

51 kilo: Kahraman Eski

55 kilo: Hacı Zade

60 kilo: Vahid Samed Yılmaz

65 kilo: Remzi Temur

71 kilo: Ferhat Yiğit

80 kilo: Hüseyin Deniz Kabaktaş

92 kilo: Eyyüp Çetin

110 kilo: Ruşen Arda Güler

Kadınlar

40 kilo: Fatma Yılmaz

43 kilo: Yağmur Karabacak

46 kilo: Songül Kavak

49 kilo: Nil Aktaş

53 kilo: Özlem Gürsoy

57 kilo: Aslı Köle

61 kilo: Eylem Engin

65 kilo: Duygu Gen

69 kilo: Elif Şevval Kurt

73 kilo: Elmira Yasin

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Ömer Altaş Tiran Spor Haberler

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