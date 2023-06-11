17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Yarın Başlıyor

Arnavutluk'ta düzenlenecek olan 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak. Şampiyona bir hafta sürecek ve grekoromen, erkekler serbest stil ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Milli güreşçilerimiz de madalya mücadelesi verecek.