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17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden erkek milli sporcular 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden erkek milli sporcular 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş'te yapılan şampiyonanın son gününde Serbest Erkek Milli Takımı toplam 5 madalya ve 136 puan ile organizasyonu ikinci olarak tamamladı.

Serbest stil 60 kiloda Abdullah Toprak ve 92 kiloda İbrahim Benekli altın, 110 kiloda Taha Yakup Temel gümüş, 51 kiloda Mustafa Kaburga, 65 kiloda ise Fatih Acar bronz madalya elde etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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