17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu - Haberler

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17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu

Romanya'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak Serbest Milli Takımı kadrosu belirlendi.

Romanya'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak Serbest Milli Takımı kadrosu belirlendi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 13-19 Haziran'da başkent Bükreş'te yapılacak.

Milli takımda yer alan sporcular şu şekilde:

45 kilo Hacı Zade, 48 kilo Burak Yalçın, 51 kilo Mustafa Kaburga, 55 kilo Sezgin Koşar, 60 kilo Abdullah Toprak, 65 kilo Fatih Acar, 71 kilo Ahmet Yağan, 80 kilo Yusuf Can Bafra, 92 kilo İbrahim Benekli ve 110 kilo Taha Yakup Temel.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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