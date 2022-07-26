17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Alperen Berber ve Cemal Yusuf Bakır, altın madalya elde etti. İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Alperen Berber ve Cemal Yusuf Bakır, altın madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen milli takım sporcuları mindere çıktı. Alperen Berber, 80 kilo finalinde Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 3-2 yenerek altın madalya kazandı. Cemal Yusuf Bakır, 110 kilo finalinde Macar Laszio Darabos'u (1-1) son puan avantajıyla yenerek şampiyon oldu. Halil Çınar ise 55 kilo bronz madalya müsabakasında Gürcü Saba Sürmanidze'ye 9-0 yenildi. Spor AA / Muhammed Boztepe Spor Haberler

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