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17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden erkek milli sporcular 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden erkek milli sporcular 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş'te devam eden şampiyonada serbest stil 110 kiloda Taha Yakup Temel, finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Yusif Dursunov'a 6-0 yenilerek gümüş madalya elde etti.

65 kiloda mindere çıkan Fatih Acar ise Romanyalı rakibi Eduard David Lenard'ı 10-8 yenerek bronz madalya kazandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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