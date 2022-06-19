17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden erkek milli sporcular 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı. Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden erkek milli sporcular 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş'te devam eden şampiyonada serbest stil 110 kiloda Taha Yakup Temel, finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Yusif Dursunov'a 6-0 yenilerek gümüş madalya elde etti. 65 kiloda mindere çıkan Fatih Acar ise Romanyalı rakibi Eduard David Lenard'ı 10-8 yenerek bronz madalya kazandı. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Romanya Spor Haberler

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