17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden kadın milli sporcular ikinci gün 4 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden kadın milli sporcular ikinci gün 4 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş'te düzenlenen şampiyonada kadın milli takımı, toplamda kazandığı 7 madalya ile Avrupa ikincisi oldu.

Bugünkü müsabakalarda 53 kiloda finalde mücadele eden Sevim Akbaş, Ukraynalı Mariia Yefremova'ya, 61 kiloda İlayda Cin Romanyalı Sabina Nicoleta Pehtache'e, 40 kiloda Yağmur Karabacak Romanyalı Bianca Mariana Lancau'ya, 49 kiloda Ayşe Erkan Ukraynalı Nadiia Sokolovska'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı. 49 kiloda mücadele eden Şevval Çayır ise bronz madalya elde etti.

Öte yandan serbest stilde mücadele eden erkek milli sporcular ise yarın 1 final, 2 bronz ve 1 repesaj müsabakasına çıkacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Romanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title