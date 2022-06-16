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17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş'te devam eden şampiyonada 57 kiloda finalde mücadele eden Tuba Demir, Macar Gerda Terek'i 11-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli güreşçilerden 65 kiloda mindere çıkan Duygu Gen ise finalde Polonyalı Nicola Wasilewska'ya mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

49 kiloda mücadele eden Şevval Çayır üçüncülük maçında Romanyalı rakibi Ana Maria Gianina Rotaru'yu yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan 53 kiloda Sevim Akbaş, 61 kiloda İlayda Cin ve 69 kiloda Ayşe Erkan da rakiplerini yenerek finale çıkmaya hak kazandı.

Final müsabakaları yarın yapılacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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