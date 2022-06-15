17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası
AA - Fatih Çakmak - Spor
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Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporculardan 65 kiloda Duygu Gen ve 57 kiloda Tuba Demir rakiplerini yenerek finale çıktı.
Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporculardan 65 kiloda Duygu Gen ve 57 kiloda Tuba Demir rakiplerini yenerek finale çıktı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş'te devam eden şampiyonada 57 kiloda mindere çıkan Tuba Demir, rakiplerini yenerek final müsabakasında Macar Gerda Terek'in rakibi oldu.
Milli güreşçilerden 65 kiloda mindere çıkan Duygu Gen de rakiplerini yenerek finalde Polonyalı Nicola Wasilewska ile karşılaşmaya hak kazandı.
AA / Fatih Çakmak - Spor