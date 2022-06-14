17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kiloda Cemal Yusuf Bakır, finale çıktı. Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kiloda Cemal Yusuf Bakır, finale çıktı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te yapılan organizasyonun ilk gününde, grekoromen stil 110 kiloda Cemal Yusuf Bakır yarı finalde Azerbaycan'dan Mazaim Mardanov'u 8-0 yenerek, finale yükseldi. Milli sporcu bugün altın madalya için Macar Laszlo Darabos ile karşılaşacak. 55 kiloda Halil Çınar ise yarı finalde Ermeni rakibi Hayk Lyudvigyan'a 4-1 yenildi. Halil, Krzystof Jakubowski-Magnus Ekerot müsabakasının galibiyle bronz madalya için mindere çıkacak. Milli sporculardan Ali Sümbül ile Alperen Berber de repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Organizasyon 19 Haziran'da sona erecek. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Yusuf Bakır Türkiye Romanya Spor Haberler

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