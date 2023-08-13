Üye Girişi
Haberler

17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türk sporcular bronz madalya kazandı

Spor Haberleri

17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcular Nisanur Çimen ile Gökay Göl, karışık çiftler kategorisinde bronz madalya kazandı. Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen şampiyona sona erdi. Yarı finalde Danimarkalı rakiplerine yenilen Nisanur-Gökay ikilisi, üçüncü oldu. 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, takım müsabakalarında gümüş madalya elde etmişti.

17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcular Nisanur Çimen ile Gökay Göl, karışık çiftler kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen şampiyona sona erdi.

Yarı finalde Danimarkalı rakiplerine yenilen Nisanur-Gökay ikilisi, üçüncü oldu.

17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, takım müsabakalarında gümüş madalya elde etmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title