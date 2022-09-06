17 ve 19 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası Spor Haberleri 17 ve 19 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu Eda Özrodop, yüzme etabında finale çıktı. 17 ve 19 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu Eda Özrodop, yüzme etabında finale çıktı. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'da düzenlenen organizasyonun kadınlar yarı finalinde yüzme etabı tamamlandı. Milli sporcu Eda Özrodop yüzme etabını 2.22.23'lük dereceyle ikinci sırada tamamladı ve ardından laser run etabında yarıştı. Bu etabı da birincilikle geçen milli sporcu finale yükseldi. Eda Özrodop 8 Eylül'de finalde yarışacak. Şampiyona 11 Eylül Pazar günü sona erecek. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu İtalya Spor Haberler

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