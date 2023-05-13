17. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, 23-25 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen 17. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, 23-25 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek.

TBF'den yapılan açıklamaya göre 2005'ten beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 17'ncisi bu yıl 23-25 Haziran'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TBF koordinatörlüğünde, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC) ve Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği (TÜBAD) iş birliğiyle düzenlenen seminerde, basketbolun önemli isimleri antrenörlerle buluşacak.