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17. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, 23-25 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek

17. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, 23-25 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek

Spor Haberleri

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen 17. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, 23-25 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen 17. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, 23-25 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek.

TBF'den yapılan açıklamaya göre 2005'ten beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 17'ncisi bu yıl 23-25 Haziran'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TBF koordinatörlüğünde, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC) ve Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği (TÜBAD) iş birliğiyle düzenlenen seminerde, basketbolun önemli isimleri antrenörlerle buluşacak.

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Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

basketbol İstanbul Türkiye Spor Haberler

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