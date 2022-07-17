17 Temmuz Pazar Spor Gündemi FENERBAHÇE10.00 Sarı-lacivertliler Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını, ilk bölümü basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek. FENERBAHÇE 10.00 Sarı-lacivertliler Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını, ilk bölümü basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek. Antrenman sonrası sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Willian Arao basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. GALATASARAY Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. BEŞİKTAŞ Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek. TRABZONSPOR Bordo-mavili takım Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. SİVASSPOR -Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek. VOLEYBOL FIVB Kadınlar Milletler Ligi Üçüncülük maçı 15.00 Sırbistan - Türkiye Final 18.30 Brezilya - İtalya Demirören Haber Ajansı / Spor Dinamo Kiev Sivasspor Avusturya Willian Spor Haberler

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