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17 Temmuz Pazar Spor Gündemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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17 Temmuz Pazar Spor Gündemi

FENERBAHÇE10.00 Sarı-lacivertliler Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını, ilk bölümü basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE

10.00 Sarı-lacivertliler Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını, ilk bölümü basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Antrenman sonrası sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Willian Arao basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavili takım Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

SİVASSPOR

-Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek.

VOLEYBOL

FIVB Kadınlar Milletler Ligi

Üçüncülük maçı

15.00 Sırbistan - Türkiye

Final

18.30 Brezilya - İtalya


Demirören Haber Ajansı / Spor

Dinamo Kiev Sivasspor Avusturya Willian Spor Haberler

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