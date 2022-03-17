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17 Mart Perşembe Spor Gündemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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17 Mart Perşembe Spor Gündemi

UEFA AVRUPA LİGİSon 16 Turu Rövanş Maçı20.45 Galatasaray (0) - (0) BarcelonaBEŞİKTAŞ 11.00 Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Uefa AVRUPA LİGİ

Son 16 Turu Rövanş Maçı

20.45 Galatasaray (0) - (0) Barcelona

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

17.30 Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenlenecek.

Sarı-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavili takım, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.45 Bayer Leverkusen - Atalanta (Merih Demiral)

20.45 Basel - Marsilya (Cengiz Ünder)

20.45 Rennes - Leicester City (Doğan Alemdar - Çağlar Söyüncü)

23.00 Feyenoord - Partizan (Orhun Kökçü)

PFDK VE TAHKİM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

EuroLeague

21.00 Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes

- EuroCup

19.00 ÇBK Yenişehir - ASVEL Lyon

VOLEYBOL

21.30 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasındaki rakipleri belli olacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray, Barcelona, Hatayspor, UEFA, Spor, Haberler

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