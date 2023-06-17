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A Milli Futbol Takımı Letonya'yı Mağlup Etti

A Milli Futbol Takımı Letonya'yı Mağlup Etti

Spor Haberleri

p>A MİLLİ FUTBOL TAKIMIA Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 3'üncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

p>A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 3'üncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gerçekten beklediğimizden daha zor bir maç oldu. Maalesef son dakikalarda öldük öldük dirildik. Son golü yiyince moralimiz bozuldu ama son anda Allah'a çok şükür İrfan Can bizi önümüzdeki süreç için ümitlendirdi" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ise, "Kesinlikle Letonya arzulu ve istekli oynadı. Bir daha buraya geldiğimizde böyle bir maç oynarsak, ilaç kullanmam gerekebilir" diye konuştu.

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics de, "Oyun birbirine çok yakındı. İki takım da kendi stilini ortaya koydu. Sonuç itibariyla Türkiye son dakikada golü buldu. Biz istesek de istemesek de skor, tabelada yazandır" ifadelerini kullandı.

MİLLİLER SAMSUN'A GEÇECEK

13.00 Ay-Yıldızlı ekip Riga'dan Samsun'a gidecek.

FENERBAHÇE

10.30 Sarı-lacivertli kulüpte olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

19.00 Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile mücadele edecek.

SİVASSPOR

13.00 Sivasspor'da olağan genel kurul gerçekleştirilecek.

2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

A GRUBU

19: 00 Norveç - İskoçya

21: 45 Güney Kıbrıs - Gürcistan

E GRUBU

21: 45 Arnavutluk - Moldova

21: 45 Faroe Adaları - Çekya

F GRUBU

19: 00 Azerbaycan - Estonya

21: 45 Belçika - Avusturya

G GRUBU

16: 00 Litvanya - Bulgaristan

19: 00 Karadağ - Macaristan

J GRUBU

16: 00 Lüksemburg - Lihtenştayn

21: 45 İzlanda - Slovakya

21: 45 Portekiz - Bosna-Hersek

BASKETBOL

-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final

18: 00 Pınar Karşıyaka (0) - (2) Anadolu Efes

-Erkekler Basketbol 1.Lig Yarı Final

18: 00 Mersin Büyükşehir Belediyesi - Semt77 Yalovaspor

VOLEYBOL

-Erkekler Altın Avrupa Ligi

17: 00 Türkiye - Danimarka


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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