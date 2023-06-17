A Milli Futbol Takımı Letonya'yı Mağlup Etti
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p>A MİLLİ FUTBOL TAKIMIA Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 3'üncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 3'üncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gerçekten beklediğimizden daha zor bir maç oldu. Maalesef son dakikalarda öldük öldük dirildik. Son golü yiyince moralimiz bozuldu ama son anda Allah'a çok şükür İrfan Can bizi önümüzdeki süreç için ümitlendirdi" dedi.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ise, "Kesinlikle Letonya arzulu ve istekli oynadı. Bir daha buraya geldiğimizde böyle bir maç oynarsak, ilaç kullanmam gerekebilir" diye konuştu.Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics de, "Oyun birbirine çok yakındı. İki takım da kendi stilini ortaya koydu. Sonuç itibariyla Türkiye son dakikada golü buldu. Biz istesek de istemesek de skor, tabelada yazandır" ifadelerini kullandı.
MİLLİLER SAMSUN'A GEÇECEK13.00 Ay-Yıldızlı ekip Riga'dan Samsun'a gidecek.
FENERBAHÇE10.30 Sarı-lacivertli kulüpte olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI19.00 Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile mücadele edecek.
SİVASSPOR13.00 Sivasspor'da olağan genel kurul gerçekleştirilecek.
2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİA GRUBU19: 00 Norveç - İskoçya21: 45 Güney Kıbrıs - GürcistanE GRUBU21: 45 Arnavutluk - Moldova21: 45 Faroe Adaları - ÇekyaF GRUBU19: 00 Azerbaycan - Estonya21: 45 Belçika - AvusturyaG GRUBU16: 00 Litvanya - Bulgaristan19: 00 Karadağ - MacaristanJ GRUBU16: 00 Lüksemburg - Lihtenştayn21: 45 İzlanda - Slovakya21: 45 Portekiz - Bosna-Hersek
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor