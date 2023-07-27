Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mustafa Taş başpehlivanlıkta birinci oldu. Necip Hal ise başaltı pehlivan güreşinde birincilik elde etti.

- 17. Edremit Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından bu yıl 17.'si düzenlenen güreşler ilgi gördü. 500 güreşçinin yarıştığı güreşlerde başpehlivanlıkta 32 pehlivan er meydanına çıktı. Güreş severlerin heyecanla takip ettiği güreşlerde başpehlivanlığı finalde rakibi İsmail Balaban'ı mağlup eden Mustafa Taş kazandı. Ödülü Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Balıkesir Büyükşehir Başkan Vekili Birol Şahin verdi.

Başaltı pehlivan güreşinde ise birinciliğin sahibi Necip Hal oldu. Ödülünü Edremit Belediye Meclis Üyesi ve Güreş Ağası Cemil Karabıyık verdi.

Güreşlere; Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir Büyükşehir Başkan Vekili Birol Şahin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Edremit Belediyesi Meclis Üyesi ve Güreş Ağası Cemil Karabıyık, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile güreşseverler katıldı.