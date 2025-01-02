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16 Yaşındaki Güreşçi Ecvet Aracı Türkiye Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

16 Yaşındaki Güreşçi Ecvet Aracı Türkiye Şampiyonası İçin Hazırlanıyor
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki güreşçi Ecvet Aracı, Türkiye şampiyonasında başarılı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bölgede üçüncülük elde eden Aracı, 9-11 Şubat tarihlerinde Kırşehir'de düzenlenecek Türkiye Güreş Şampiyonasına odaklanmış durumda.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki güreşçi Ecvet Aracı, katılmaya hak kazandığı Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen güreş müsabakasında mücadele eden Ecvet Aracı, birinci olarak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Diyarbakır'da 25 ilin katılımıyla gerçekleşen bölge şampiyonasında üçüncülük elde eden Aracı, şimdi ise 9-11 Şubat tarihleri arasında Kırşehir'de düzenlenecek olan Türkiye Güreş Şampiyonasına hazırlanıyor.

Hazırlık sürecine dair açıklamalarda bulunan Ecvet Aracı, "Güreşe bir yıl önce başladım. Bu yıl okullar arası düzenlenen güreş müsabakasında birinci oldum ve Diyarbakır'da düzenlenen bölge şampiyonasına katıldım. Burada 25 ilin sporcuları arasında üçüncü oldum. Şimdi 9-11 Şubat'ta Kırşehir'de yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Amacım Türkiye şampiyonasında birinci olmak" diye konuştu.

Güreş antrenörü Onur Öztemiz ise, "25 ilin katıldığı Diyarbakır'daki bölge şampiyonasında sporcumuz üçüncü oldu. Şimdi 9-11 Şubat'ta Kırşehir'de yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Günde üç saat antrenman yapıyoruz. Buradaki amacımız, aynı zamanda gelecek yıl yapılacak Liseler Arası Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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