Haberler

16 Yaş Altı Milli Tenis Takımı, Gençler Davis Kupası'nda Dördüncü Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Erkek Tenis Takımı, Gençler Davis Kupası Finalleri'ni dördüncü sırada tamamladı. İlk kez Avrupa'dan katıldıkları bu organizasyonda, en iyi derecelerini elde ettiler.

16 Yaş Altı Milli Erkek Tenis Takımı, Gençler Davis Kupası Finalleri'ni dördüncü sırada tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz ve Ziya Ayberk Aydın'dan oluşan ay-yıldızlılar, Şili'nin başkenti Santiago'daki organizasyonda üçüncülük maçında Almanya'ya 2-1 yenildi.

Dünya dördüncüsü olan milli takım, organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

Gençler Davis Kupası Finalleri'ne tarihinde ilk kez Avrupa kıtası finallerinden gelerek katılan milliler, grup aşamasında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Çeyrek finalde Güney Kore'yi 2-1 yenerek adını ilk defa son dört takım arasına yazdıran ay-yıldızlılar, yarı finalde ABD'ye 3-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama

Çekya'ya gidiyor mu? Fatih Terim için resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.