16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Ege Kupası için aday kadrosunu açıkladı

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 22-26 Ocak tarihlerinde İzmir ve Aydın'da düzenlenecek Ege Kupası için aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, organizasyonda İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan ve Çekya'yla Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde karşılaşacak.

Teknik direktör Orhan Şam yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Deniz Eren Dönmezer (Yukatel Adana Demirspor), Arda Yılmaz (Altınordu), Emir Dadük (Atakaş Hatayspor)

Defans: Emir Bora Çoban (Çaykur Rizespor), Can Bartu Çığır, Boran Eligüzel (Fenerbahçe), Vatan Oğuz Özcan (Norwich City), Emre Can Duran (Antwerp), Hasan Turan (Galatasaray), Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Ege İzmirli (Bitexen Antalyaspor)

Orta saha: Mustafa Serhan Kök (Altınordu), Furkan Koçak, Yiğit Çolak (Galatasaray), Taycan Kurt (Hannover 96), Osman Kahraman (Manisa FK), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor), Muhammed Ali Tazı (Rapid Wien), Yunus Azrak (VavaCars Fatih Karagümrük), Elyas Bağcı (Hertha Berliner Sport Club)

Forvet: Ozan Demirbağ (Yukatel Adana Demirspor), Ahmet Hakan Atış (Bursaspor), Hasan Ege Akdoğan (MKE Ankaragücü), Mümin Barış Nazlı (EMS Yapı Sivasspor)