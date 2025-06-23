16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda İkinci Oldu

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Karadağ'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, şampiyonadaki dördüncü ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 25-22, 25-10, 24-26 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuvada Bulgaristan 11 puanla şampiyon olurken, Türkiye 8 puanla ikinci sırayı aldı.