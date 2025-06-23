16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda İkinci Oldu

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Türkiye 16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Karadağ'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Milliler, ev sahibi Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Karadağ'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, şampiyonadaki dördüncü ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 25-22, 25-10, 24-26 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuvada Bulgaristan 11 puanla şampiyon olurken, Türkiye 8 puanla ikinci sırayı aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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