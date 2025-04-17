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16 Yaş Altı Kız Milli Takımı UEFA Gelişim Turnuvası'nı Kazandı

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16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Sırbistan'ı 1-0 mağlup ederek UEFA Gelişim Turnuvası'nı başarıyla tamamladı ve turnuvayı 3'te 3 ile birinci olarak bitirdi.

16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Sırbistan'ı 1-0 mağlup ederek UEFA Gelişim Turnuvası'nı ilk sırada tamamladı.

Karadağ'da 12 Nisan'da başlayan organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ekibi 2-1 mağlup eden milliler, ikinci maçta ise Romanya'yı 4-1'lik skorla geçti.

DG Arena'da bugün Sırbistan ile karşılaşan 16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, 22. dakikada Yasemin Gür'ün kaydettiği golle müsabakayı 1-0 galip tamamlayarak 3'te 3 yaptı. Milliler, bu sonuçla UEFA Gelişim Turnuvası'nda bütün maçlarını kazanarak birinci oldu.

Organizasyondaki diğer karşılaşmada ise Romanya, Karadağ'ı 3-0 mağlup etti.

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Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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