16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı İspanya'ya 4-0 yenildi

16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Finlandiya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki son maçında İspanya'ya 4-0 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Eerikkila Sports Institute Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı İspanya'nın 2-0 üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda da iki gol bulan İspanyollar, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.