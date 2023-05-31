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16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı İspanya'ya 4-0 yenildi

16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı İspanya'ya 4-0 yenildi

Spor Haberleri

16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Finlandiya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki son maçında İspanya'ya 4-0 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Eerikkila Sports Institute Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı İspanya'nın 2-0 üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda da iki gol bulan İspanyollar, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Finlandiya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki son maçında İspanya'ya 4-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Eerikkila Sports Institute Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı İspanya'nın 2-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda da iki gol bulan İspanyollar, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Finlandiya İspanya Futbol Spor Haberler

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