16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'nda Kazakistan'ı 5-0 Yendi
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, Belarus'ta düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında Kazakistan'ı 5-0 mağlup etti. Maçta Dilarasu Pılıç, Aissana Zeken (kendi kalesine), Beyza Tekgündüz ve Feyza İrtürk'ün golleriyle galip gelen milli takım, turnuvada Belarus ve Azerbaycan ile karşılaşacak.
16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, Belarus'ta düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında Kazakistan'ı 5-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus Futbol Federasyonu Teknik Merkezi'nde oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 15. dakikada Dilarasu Pılıç, 19. dakikada Aissana Zeken kendi kalesine, 75 ve 85. dakikalarda Beyza Tekgündüz ile 88. dakikada Feyza İrtürk kaydetti.
Milli takım, turnuvada 4 Mayıs Cumartesi günü Belarus, 7 Mayıs Salı günü de Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.