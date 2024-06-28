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16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası Manisa'da Başladı

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Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, Manisa'da başladı. Hollanda, Tayland'ı 11-7 mağlup etti.

Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, Manisa'da başladı.

Organizasyonun Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'ndaki açılış maçında, Tayland ile Hollanda karşılaştı.

Hollanda, rakibini 11-7 mağlup etti.

Diğer maçlarda ise Kanada, Zimbabve'yi 13-0 yenerken, Hırvatistan da Almanya'yı 9-8 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında da Güney Afrika, Kazakistan'a 8-7 üstünlük sağladı.

Şampiyonaya akşam seansında 4 maçla devam edilecek.

Türk milli takımı da saat 20.00'de Avustralya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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