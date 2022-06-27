16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gürcistan'ı 3-0 yendi 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda Gürcistan ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda Gürcistan ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rustavi şehrindeki Gürcistan Futbol Federasyonu Teknik Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 46. dakikada Berk Kızıldemir, 62 ve 83. dakikalarda Emre Gökay kaydetti. AA / Ercan Çakar - Spor Spor Haberler

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