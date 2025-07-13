16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası Sona Erdi

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İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın finalinde İtalya, Macaristan'ı 20-12 yenerek şampiyon oldu. Türkiye ise sekizinci sırada yer aldı.

İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyona, final ve sıralama maçlarıyla tamamlandı.

Final maçında İtalya, Macaristan'ı 20-12 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Macaristan'ın gümüş madalyada kaldığı şampiyonanın üçüncülük maçında Karadağ, Hırvatistan'ı 12-7 yendi.

Ev sahibi Türkiye ise yedincilik maçında Sırbistan'a 21-12 yenilerek sekizinci oldu.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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