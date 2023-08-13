16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Polonya'ya Yenildi

16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya 61-54 yenilerek 10. oldu.

16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde karşılaştığı Polonya'ya 61-54 yenilerek 10'uncu oldu.

Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde Üsküp'te düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası klasman maçında 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Polonya ile karşı karşıya geldi. SRC Kale Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, Polonya'ya 61-54 mağlup oldu ve organizasyonu 10'uncu sırada tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Polonya'dan 16 sayıyla Bartosz Lazarski olurken, millilerde Mert Kocagözoğlu 15, Derin Can Üstün 14 ve Kaan Onat 12 sayıyla oynadı.