16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri sona erdi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 16. kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, üçüncü gün eğitimlerin ardından tamamlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 16. kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, üçüncü gün eğitimlerin ardından tamamlandı. TBF'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve binin üzerinde katılımcının yer aldığı seminerin üçüncü günü, Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in Bursaspor hücum sisteminin öğretim teknikleri ve adam adama savunma prensipleri eğitimleriyle başladı. Öğle arasının ardından Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, antrenman ve maça hazırlık düzenleri üzerine bir eğitim verdi. Seminerin son eğitiminde A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü ve Dinamo Bükreş Başantrenörü Hakan Demir, Hakan Demirel ile kısa oyuncu fundamental çalışmaları konusu üzerine durdu. AA / Emrah Oktay - Spor Sinan Erdem basketbol İstanbul Türkiye Spor Haberler

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