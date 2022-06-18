16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün sona erdi - Haberler

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16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün sona erdi

AA - Hilmi Sever - Spor
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16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı seminerin ikinci gününde Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can "Hızlı hücuma çıkış ile ilgili çalışmalar" ve Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak "Şampiyonluğu getiren hücum stratejisi" üzerine eğitim verdi.

Sırbistan Milli Takımı'nın eski basketbolcusu Dusko Savanovic'in "Uzun oyuncular için hücum fundamental'ı" ve "Switching man to man'e hücum" üzerine verdiği eğitimlerin ardından ikinci gün tamamlandı.

16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, yarın gerçekleştirilecek eğitimlerin ardından tamamlanacak.

AA / Hilmi Sever - Spor

Türk Telekom Sinan Erdem basketbol Türkiye Spor Haberler

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