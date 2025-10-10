16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda Birincilik Manuel Lettenbichler'in
16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın orman etabında Alman sporcu Manuel Lettenbichler birinci oldu. Yarışa 40 ülkeden 400 sporcu katıldı ve zorlu 42 kilometrelik parkur tamamlandı.
Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5'inci ayağı olarak Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen yarışın orman etabı, Sumakseniri bölgesinden başlayarak Kesme Boğazı'nda sona erdi.
Sporcular, yaklaşık 42 kilometrelik zorlu parkurda bitiş noktasına ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti.
Etabı, Red Bull'un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler ilk sırada tamamladı.
Red Bull'un Güney Afrikalı motosikletçisi Wade Young ikinciliği elde ettiği etabı, X-Grip takımından İngiliz Mitch Brightmore üçüncü bitirdi.
Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen ve 40 ülkeden 400 sporcunun katıldığı 16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, yarın dağ etabıyla sona erecek.