16. Para Atletizm Tunus Grand Prix'si sona erdi

2022 Dünya Para Atletizm Tunus Grand Prix'sinde Türkiye, 4 altın, 4 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, La Marsa kentindeki Olimpik Atletizm Stadı'nda düzenlenen 2022 Dünya Para Atletizm Tunus Grand Prix'si sona erdi.

Organizasyona 27 ülkeden 450 sporcu katılırken, Türkiye Para Atletizm Milli takımı 4 altın, 4 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile yarışmayı tamamladı.

Yüksek atlamada Abdullah Ilgaz 1.93'lük derecesi ile Türkiye rekoru kırdı ve yarışmayı 1. sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Gökhan Akın ise kendi en iyi derecesini egale ederek 3. oldu.

Muhammet Khalvandi 51.33 metre cirit atarak altın madalya kazandı ve dünya sıralamasında yılın en üst basamağına çıktı.

Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ile birlikte yarıştığı 400 metre kategorisinde 1.01.13'lük derecesi ile birinci oldu. Ayrıca Zeynep Acet 1.08.20'lik derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Erkekler cirit atmada Muhsin Kaedi 31.64 metrelik derecesi ile sıralamada ikinci olmayı başardı.

100 metre kadınlar kategorisinde Zübeyde Süpürgeci altın madalya kazanırken, Zeynep Acet yarışmayı 2. sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Son gün yapılan cirit atma yarışmasında da Gürkan Uncuoğlu kendi en iyi derecesini yaparak 2'ncilik elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, "Tunus'ta büyük bir başarıya imza atan Para Atletizm Milli Takımı'mızı kutluyorum. Birbirinden zor ve meşakkatli kategorilerde alınan bu başarılar tesadüf değil. Arkasında durmadan çalışmanın ve gayretin izleri var. Biz tam bir spor ülkesiyiz, her branşta her yarışmada ödüllerin en büyük adayı biziz. Sıkı çalışarak kazanılan bu başarı için bütün kafilemizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.