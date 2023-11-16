Arda Turan'a 4 kez ceza ve 107 bin TL fatura kesildi
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Arda Turan'a 4 kez ceza ve 107 bin TL fatura kesildiArda Turan, yediği akreditasyon cezalarıyla Türk futbol tarihine geçtiEyüpspor Teknik direktörü Arda Turan TFF'nin akreditasyon kartı talimatlarına aykırı davranmaktan 4 kez ve toplamda 107 Bin 250 TL ceza aldıA MİLLİ FUTBOL TAKIMI11.
Arda Turan'a 4 kez ceza ve 107 bin TL fatura kesildi
Arda Turan, yediği akreditasyon cezalarıyla Türk futbol tarihine geçti
Eyüpspor Teknik direktörü Arda Turan TFF'nin akreditasyon kartı talimatlarına aykırı davranmaktan 4 kez ve toplamda 107 Bin 250 TL ceza aldı
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
11.00 Ay-Yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yapacak.
14.30 İGA PASS, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile imzalanacak protokol neticesinde, Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı ve Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'nın 'Resmi Sponsor'u olacak. İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla imza töreni düzenlenecek.
16.00 A Milli Takım kafilesi, Almanya ile oynayacağı özel maç için Berlin'e gidecek.
TSYD ANKARA KUPASI
10.00 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nce bu yıl 56.'sı düzenlenecek TSYD Ankara Kupası maçı öncesinde, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin futbolcuları bir araya gelecek.
2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
A GRUBU:
20.00 Gürcistan - İskoçya
20.00 Kıbrıs Rum Kesimi - İspanya
F GRUBU:
20.00 Estonya - Avusturya
20.00 Azerbaycan - İsveç
G GRUBU:
20.00 Bulgaristan - Macaristan
22.45 Karadağ - Litvanya
J GRUBU:
22.45 Slovakya - İzlanda
22.45 Lüksemburg - Bosna Hersek
22.45 Lihtenştayn - Portekiz
BASKETBOL
EuroLeague
22.05 Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko
22.30 Olimpia Milano - Anadolu Efes
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Antalya Toroslar - GS Çağdaş F.
14.00 İlkem Yapı Tarsus Spor - M. Kavan İzmit Bld.
18.00 Melikgazi Kayseri B. - ÇBK Mersin
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe Alagöz H.
VOLEYBOL
Kadınlar Challenge Cup
20.00 Galatasaray Daikin - Hameenlinna LR
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
20.00 Maritza Plovdiv - Eczacıbaşı Dynavit