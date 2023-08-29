16 İlin Profesyonel Futbol Takımı Talebi

MUSTAFA USTA

Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Ayhan Özhan, "Sinop ilinde ve 16 il dahilinde profesyonel takım olması için futbol sevdalısı sayın Cumhurbaşkanımızdan futbol federasyonumuzdan, bakanlarımızdan ve ilgililerden bu konuya duyarlı kalmalarını ve bu konuda girişimlerini yapmalarını bekliyoruz" dedi. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise, "Öncelik olarak 16 ilin 3. Lig'e taşınmasında birtakım yöntemlerin bulunması için bugün iktidarı oluşturan kesimlerden Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan, bunun yanı sıra futbol federasyonundan ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan talebimizi ortaya koyduk" diye konuştu.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanlığı ortaklaşa yürüttükleri projede, profesyonel ligde temsilcisi olmayan 16 ilin profesyonel lige çıkarılması talebinde bulundu.

"VATANDAŞIMIZIN SESİNİ İNŞALLAH ONLAR DA DUYAR VE DEĞERLENDİRİR"

Ayhan Özhan şöyle konuştu:

"16 ilde hep birlikte amatör spor kulüpleri federasyonları başkanlarıyla yaptığımız görüşme sonucu bizim Türkiye'de 16 ilde profesyonel takımımız yok. Bu 16 ilin profesyonel takımı dediğimiz gibi futbol sadece futbol değil o yüzden her ilimizde profesyonel takım olması çok büyük katkılarda bulunacak. Stadımız yani bitti daha teslim bile alınmadı. Bu güzel statta profesyonel maç izlemek isteyen yurt içinden, yurt dışından Sinop'tan bütün taraftarlar bütün futbol kamuoyu bizlere bu konuda taleplerini ilettiler. Biz bu talebe karşılıksız kalmadık. 16 il başkanımızı organize ettik Sinop ilinde de 16 il dahilinde de profesyonel takım olması için futbol sevdalısı sayın Cumhurbaşkanımızdan futbol federasyonumuzdan, bakanlarımızdan ve ilgililerden bu konuya duyarlı kalmalarını ve bu konuda girişimlerini yapmalarını bekliyoruz. 15 milyonu ilgilendiren vatandaşımızın sesini inşallah onlarda duyar ve değerlendirir."

"UMARIM BU SESİMİZ DUYULUR"

Cengiz Demirel ise şunları söyledi:

"Türkiye'de 16 ilimizin maalesef profesyonel futbol ligi temsilcileri yok. Bunun tespitinden sonra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı ile Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ortaklaşa proje yürüttük. Talebimiz bu 16 ilimizde profesyonel futbol takımı kurulabilmesi için yasal bir takım değişikliklerin yapılması ya da BAL ligi dediğimiz ligden 3. Lig'e yükselme karşılaşmalarına bir kolaylık getirilmesi. Öncelik olarak 16 ilin 3. Lig'e taşınmasında bir takım yöntemlerin bulunması için bugün iktidarı oluşturan kesimlerden Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bunun yanı sıra futbol federasyonundan ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan talebimizi ortaya koyduk. Umarım bu sesimiz duyulur. Çünkü 16 ilimizin toplam nüfusları il içi ve yurt dışına dağılan köken itibariyle 15 milyonu buluyor. 16 ilimizde gençlerimiz ve çocuklarımızın futboldan profesyonel lig olmadığından hızla uzaklaştıklarını ayrıca hakem camiasına katkı sunamadığını görüyoruz. Bunun son bulmasının tek yolu 16 ilimizin profesyonel futbol takımlarıyla 3. Lig'de yerlerini almaları için bir yöntemin geliştirilmesi."