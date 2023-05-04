16 ildeki kulüpler, TFF 3. Lig'de mücadele etmek istediklerini açıkladı

Profesyonel liglerde futbol takımı bulunmayan 16 ildeki kulüpler, 2023-2024 futbol sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele etmek istediklerini belirten bir açıklama metni yayımladı.

Profesyonel liglerde futbol takımı bulunmayan Kars, Ardahan, Burdur, Çankırı, Çanakkale, Yalova, Hakkari, Bingöl, Bitlis, Bartın, Tunceli, Sinop, Kilis, Bilecik, Şırnak ve Yozgat'ta yer alan kulüpler, 2023-2024 futbol sezonunda 3. Lig'de mücadele etmek istediklerini belirten bir açıklama metni paylaştı. Yayımlanan metinde, "Bölgesel Amatör Lig statüsü sebebiyle BAL'ı şampiyon olarak ya da başarı ile tamamlayan kulüpler maalesef profesyonel ligin kapısından dönmek zorunda kalmaktadırlar. Maddi ve manevi anlamda birçok problem yaşamalarına karşın bulundukları şehri marka kent yapabilmek için sporun da birleştirici gücünü yanına alarak profesyonel ligde mücadele edecek bir takım oluşturma gayreti olan spor sevdalıları yine maalesef sezon sonunda hayal kırıklığı yaşamaktadırlar. Koca bir sezon oldukça yüklü meblağlar harcayarak bir ümitle yola çıkan kulüpler eğer şampiyon olursa 3. Lig'e yükselme maçlarında, ligi ikinci bile bitirse statü gereği tek maçlık baraj maçında başarısız olduğu takdirde bütün bir yılın emekleri zayi olmaktadır. Her yıl aynı sorunu yaşayan hatta 3-4 yıl BAL'da namağlup şampiyon olup terfi maçlarından boynu bükük illerine dönen kulüpler için adeta 'Öğrenilmiş Çaresizlik' psikolojisi oluşmaktadır. Böylece artık o ilde spordan kopmalar da başlamakta ve kulüpler sporcu ve sponsor bulmakta zorlanmaktadır. Ülkemizde 81 ilin 65'i, bir veya daha fazla takımla profesyonel ligde mücadele ederken, aşağıda belirtilen 16 il takımımızın maalesef profesyonel ligde takımları bulunmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında aynı zamanda TFF'nin de 100. yılında, ülkemizde her ilde bir üniversite kurulduğu gibi profesyonel liglerde hiçbir takımı olmayan 16 il ve yaklaşık illerde yaşayan 7 milyon insan ve aynı il doğumlu yaklaşık 15 milyon insanımızı ilgilendiren, heyecanla beklenti içinde olan bir durum mevcuttur.

Daha önceki yıllarda TFF'nin uygulamalarında da yer alan bu durum 3. Lig'de dördüncü bir gurubun oluşması Türk futbolunun ve tüm bileşenlerinin gelişimi açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca amatör liglerimizin, altyapı futbolcularına da profesyonel takımda oynama motivasyonu açısından da çok büyük katkı sağlayacaktır. Yine futbolda giderek azalan seyirci sayılarının artışına da çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu illerde görev yapan hakemlerimiz profesyonel müsabakalara gelen hakemlerimizi izleme fırsatı bulacak böylece maç eksikliklerini gidermek suretiyle tecrübe de kazanacaklar ve gittikçe azalan hakem camiamıza da artış anlamında büyük katkıları olacaktır.

Profesyonel ligde temsilcisi olmayan 16 il, 3. Lig'de temsil edilmeyi heyecanla beklemektedir. BAL'ın ve illerin amatör liglerinin tamamlanması ile baraj maçları da tamamlanmış ve illerini Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek takımlar da artık belirlenmiştir.

16 il olarak önerimiz, 2023-2024 futbol sezonunda aşağıda listelediğimiz, illerini temsil edecek takımların 3. Lig'e alınmasıdır. Bu takımların yerine de baraj müsabakası oynayan Amatör Lig'in şampiyonlarının Bölgesel Amatör Lig'e dahil edilmesidir.

Konunun ilgili kurullarca değerlendirilmesi hususunu saygılarımızla arz ederiz" ifadelerine yer verildi.

Profesyonel liglerde takımı olmayan iller ve takımlar ise şu şekilde:

Kars (Kars 36 Spor)

Ardahan (Ardahanspor)

Burdur (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK)

Çankırı (Yeşil Korgun Belediyespor)

Çanakkale (Bigaspor)

Yalova (Yalova Altınovaspor)

Hakkari (Yüksekova Belediyespor)

Bingöl (12 Bingölspor)

Bitlis (Bitlis Özgüzeldirispor)

Bartın (Bartınspor)

Tunceli (Dersimspor)

Sinop (Boyabat1868)

Kilis (Kilis Belediyespor)

Bilecik (Bilecik 1969 Spor)

Şırnak (Şırnak İdman Yurdu)

Yozgat (Yozgat Belediye Bozokspor) - İSTANBUL