16 İlde Profesyonel Futbol Takımları İstendi

Ardahan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Özgür Hamza Küçük, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemiz genelinde profesyonel ligde temsilcisi olmayan ilimizin kalmamasını talep ediyoruz" dedi.

Ardahan 80. Yıl şehir stadyumunda Ardahan Futbol İl Temsilcisi Önder Seyrek, ve İl Hakem Kurul Başkanı Gurbet Aktaş ile birlikte açıklama yapan Özgür Hamza Küçük, Ardahan'ın profesyonel lige çıkmayan tek il olduğunu söyledi. Küçük, "Bizimle birlikte hareket eden 15 ilin daha önceki yıllarda profesyonel liglerde tanışıp, oynayıp ve amatör lige düşmüşler. Fakat Türkiye de profesyonel lig görmemiş tek şehir Ardahan ilidir."

Küçük konuşmasına şöyle devam etti,

"Türkiye'de ilk kez farklı bir alanda 15 milyon vatandaşımızın talebini dillendirmek için bir araya geldik. Burdur'un profesyonel futbol liglerinde takımı bulunmamaktadır. İlimizin yanı sıra 15 ilimizde de profesyonel takım bulunmamaktadır. Bu 16 ilimiz Ardahan, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Hakkari, Kars, Kilis, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Yozgat. 16 ilimizde yerleşik nüfus olarak toplam 4 milyon 507 bin, bu illerin nüfusuna kayıtlı olup yurt içi ve dışına dağılmış halen hemşehri ilişkileri devam eden yaklaşık 15 milyon vatandaşımızın illerinde profesyonel futbol takımı görme istek ve arzuları giderek üst düzeylere varmıştır. 16 ilimizin amatör spor kulüpleri federasyonu başkanları bu bildiriye imza koyarak, taleplerini futbol kamuoyuna duyurmak istemişlerdir." - ARDAHAN