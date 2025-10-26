16. Edirne Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı Gerçekleşti

EDİRNE'de bu yıl 16'ncısı düzenlenen Edirne Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı, 110 sporcunun katılımıyla 70 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Organizasyonda; genel klasmanda milli sporcu Arda Tekirdağ birinci oldu.

Cumhuriyetin 102'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği ve Edirne Bisiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği (EBİS) işbirliğinde düzenlenen etkinlik, kent merkezindeki Şevki Arman Caddesi üzerinden başladı. Toplam 70 kilometrelik parkurda Havsa ilçesine bağlı Yolageldi Köyü kavşağından dönen sporcular, aynı noktadan yarışı tamamladı. Toplam 110 sporcunun katıldığı yarışta büyük erkekler, kadınlar ve masterlar kategorilerinde sporcular dereceye girmek için ter döktü.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Yarış sonunda genel klasmanda; milli sporcu Arda Tekirdağ birinci, Samet Bulut ikinci, Timur Öztoprak üçüncü oldu. Kadınlarda birinciliği Aylin Yüce, ikinciliği Sude Aslan, üçüncülüğü Rüya Satık elde etti. Masterlardaysa; Gökhan Uzuntaş birinci, Yunus Özdemir ikinci, Serhat Uslu ise üçüncü oldu.

'EDİRNE İÇİN BÜYÜK DEĞER'

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez ve protokol tarafından verildi. Vali Sezer, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "16'ncısı düzenlenen ve 100'ün üzerinde bir katılımın olduğu Edirnemiz için çok büyük bir değer. Bu manada emeği geçen başta EBİS olmak üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, belediyemize, valiliğimizin kıymetli personellerine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu bir gönül işi ve gördüğüm kadarıyla buradaki EBİS yönetimi ve sporcularına da bu güzel organizasyonu vazgeçmeden yaptıkları için teşekkür ediyorum. Herkes elinden geldiği katkıyı ortaya koyuyorlar, sporcularımıza da bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

'SPORCULAR 70 KİLOMETRELİK PARKURDA YARIŞTI'

Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna da, etkinliğin bu yıl 16'ncısını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Zorlutuna, "Cumhuriyetimizin 102'inci kuruluş yıldönümünde gerçekleştirdiğimiz, 16'ncısını gerçekleştirdiğimiz Edirne Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışları'na bu yıl saat 9'da start verdik. 3 kategoride; masterlar, bayanlar ve büyük erkekler kategorilerinde 110 sporcuyla yarışlarımızı gerçekleştirdik. Güzel bir havada gerçekleşti. 70 kilometrelik parkurda sporcularımız yarıştı. Çok şükür herhangi bir sorun yaşamadık. Gelecek yıllarda da bu organizasyonu düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'CUMHURİYET BAYRAMI'NA ARMAĞAN EDİYORUM'

Genel klasmanda birinci olan İBB sporcusu, milli bisikletçi Arda Tekirdağ, parkurun zorlu geçtiğini belirterek, "Gayet zorlu bir parkurdu. Özellikle giderken kafa rüzgarı bizi çok yıprattı ama dönerken daha rahatladık. Bizim için çok zevkli oldu. Bu benim dördüncü yılım. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu anlamlı zaferi de Cumhuriyet Bayramı'na armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

'EN ANLAMLI YARIŞ'

Kadınlar birincisi Aylin Yüce de, katıldığı yarışlar arasında en anlamlısının Edirne Cumhuriyet Kupası olduğunu dile getirerek, "Bu sene üçüncü kez bu yarışa katılıyorum. Ben aktif bisiklet sporcusuyum, yarışlara katılıyorum. Aralarında benim için en anlamlı yarış bu. Atatürk'ün açtığı bu yolda bir kadın bisiklet sporcusu olarak yolda yer almak paha biçilemez duygular. Parkur çok güzel, asla kazaya yer yok. Sadece bize start alıp yola çıkmak düşüyor" ifadelerini kullandı.

Mudanya Belediyesi Sporcusu, masterlar birincisi Gökhan Uzuntaş ise her yıl yarışa katıldığını söyleyerek, "Ben her sene bu yarışa katılmaya çalışıyorum. Adına yakışır şekilde çok güzel bir organizasyon. Parkur 70 kilometrelik, yıllardır değişmeyen bir parkur. Kendi adıma da masterlarda birinci oldum. Cumhuriyetimizle özdeşleşen bir yarış. Her sene yapılması çok değerli" şeklinde konuştu.