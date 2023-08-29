"Bölgesel Amatör Lig takımları 3. Lig'e yükseltilsin" talebi

Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç, Cumhuriyet'in 100. yılında profesyonel ligde takımı olmayan il kalmaması çağrısında bulundu.

Umaç, federasyon binasında gazetecilere, profesyonel ligde takımı olmayan 14 ilin ASKF başkanları ile eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de son yıllarda çok büyük spor yatırımları yapılmasına rağmen halen 16 ilde profesyonel futbol takımı bulunmadığına işaret eden Umaç, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarının 3. Lig'e yükseltilmesi talebinde bulunduklarını vurguladı.

Şırnak'ın da profesyonel ligde takımı olmadığını belirten Umaç, şunları kaydetti:

"İlimizin yanı sıra ülkemiz genelinde 16 ilimizde de profesyonel takım bulunmamaktadır. 16 ilimizde yerleşik nüfus olarak toplam 4 milyon 507 bin, bu illerin nüfusuna kayıtlı olup yurt içi ve yurt dışına dağılmış ancak halen hemşehri ilişkileri devam eden yaklaşık 15 milyon vatandaşımızın illerinde profesyonel futbol takımı görme istek ve arzuları giderek çok üst düzeylere varmıştır. Ülkemizde spor dalları arasında futbol birinci sırada gelmektedir. Futbol sadece izlenmesi bakımından birinci sırada olmayıp, lisans sayıları bakımından da birinci sıradadır."

Türkiye'de 3. Lig'e yükselebilmenin tek yolunun Bölgesel Amatör Lig'de sezon şampiyonu olduktan sonra eleme karşılaşmalarında da başarıya ulaşmak olduğunu aktaran Umaç, şöyle konuştu:

"Bölgesel Amatör Lig'de sezon boyu şampiyon olan takımlarımız bir eleme müsabakasında 3. Lig hakkını kaybetmektedir. Oysa ki burada 12 grup oluşturup şampiyon olan kulüplerimiz, 4 gruptan oluşacak 3. Lig'e direkt çıkma şansına sahip olacaktır. Bu görüşümüzde ısrarlı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında profesyonel ligde takımı olmayan il kalmaması 15 milyon futbolsever adına öncelikli talebimizdir."